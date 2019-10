Esporte Muros do Palmeiras são pichados com protestos contra Galiotte e Mattos O clube foi rápido e cobriu as pichações pintando o muro de verde escuro. "Presidente Omisso", "Fora Mattos" e "Esquemattos" foram as expressões usadas no protesto

Os muros da sede social do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo, foram pichados na madrugada deste sábado, com mensagens de protestos direcionadas ao presidente Maurício Galiotte e ao diretor de futebol Alexandre Mattos. O clube foi rápido e cobriu as pichações pintando o muro de verde escuro. "Presidente Omisso", "Fora Mattos" e "Esquemattos" foram as expressõ...