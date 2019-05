Esporte Muros do OBA aparecem pichados com críticas a jogadores do Vila Nova Tigre foi eliminado na Copa do Brasil pelo Juventude, nos pênaltis, e agora tem pela frente apenas a disputa da Série B

Três dias após a eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, nos pênaltis, no Serra Dourada, e horas antes de o Vila Nova enfrentar a Ponte Preta pela Série B, os muros do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga apareceram pichados com frases de protesto nesta sexta-feira (10). Os principais alvos são o meia Danilo e o zagueiro Patrick Os dois perderam cobranças de pênalti na decisão de vaga às oitavas de final da co...