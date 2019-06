Esporte Muriel tem lesão no joelho e desfalca a Colômbia no restante da Copa América

O atacante Luis Muriel está fora da Copa América. O jogador colombiano sofreu uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo na vitória da sua seleção por 2 a 0 sobre a Argentina no sábado, na Fonte Nova, em Salvador e perderá o restante do torneio.