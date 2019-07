Esporte Muriel é apresentado no Fluminense e afirma: 'Quero colocar meu nome na história' O goleiro de 32 anos é irmão mais velho de Alisson, atual titular do gol da seleção brasileira, e com o qual disputou posição no Internacional, equipe pela qual se profissionalizou em 2007 e que defendeu por mais de 200 jogos

Anunciado como reforço na última sexta-feira e já regularizado no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana, o goleiro Muriel foi oficialmente apresentado nesta terça-feira no Fluminense. O jogador, que estava no Belenenses, de Portugal, assinou contrato de três anos e meio e chegou com um discurso ambicioso. "É uma honra poder vestir essa camisa. Quando acab...