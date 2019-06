Esporte Municípios têm vagas próprias para Caminhada Ecológica Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Itauçu, Inhumas, Itaberaí, Cidade de Goiás, Faina, Araguapaz e Aruanã fazem parte da rota

A Caminhada Ecológica ainda reserva vagas aos atletas dos onze municípios do roteiro do evento: Trindade, Goianira, Brazabrantes, Caturaí, Itauçu, Inhumas, Itaberaí, Cidade de Goiás, Faina, Araguapaz e Aruanã. Mas é preciso que os requisitos sejam atendidos: é preciso uma cópia do título de eleitor, ofício do secretário de Esportes ou prefeito do local comprovando que ...