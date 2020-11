Esporte Mundo do futebol chora a morte de Maradona: veja a repercussão Messi foi um dos que se manifestaram: "Diego é eterno"

Comovido com a morte do lendário argentino Diego Maradona, aos 60 anos, o mundo do futebol se derrete em homenagens, lamentos e histórias sobre o ex-jogador argentino, que já recebeu palavras de personagens como Pelé, Romário, Leonel Messi e muitos outros. O atacante do Barcelona, principal jogador argentino da atualidade, disse, em postagem no Instagram: "Dia muito triste para ...