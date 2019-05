Esporte Mundo do automobilismo lamenta morte de Lauda: 'Nunca haverá outro como você' Afastado dos paddocks nos últimos meses por problemas de saúde, o austríaco faleceu na segunda-feira (20) por causa de complicações renais

A morte do tricampeão mundial Niki Lauda, aos 70 anos, na última segunda-feira, provocou comoção no mundo do automobilismo. O lendário piloto austríaco é considerado um dos maiores talentos da história da Fórmula 1, tendo recebido homenagens e reconhecimento não apenas pelo seu desempenho nas pistas, mas também por sua influência no paddock e fora das pistas, sendo a...