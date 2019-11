Esporte Mundial sub-17 inicia nova etapa com 2 jogos disputados em Goiânia Angola enfrenta Coreia do Sul e Nigéria encontra Holanda no Estádio Olímpico

Após 36 jogos da primeira fase e oito seleções eliminadas, começa nesta terça-feira (5) a fase oitavas de final do Mundial sub-17, onde 16 seleções se enfrentam em oito confrontos eliminatórios para manterem vivo o sonho do título da Copa do Mundo da categoria. A disputa começa em Goiânia com dois jogos sendo realizados no Estádio Olímpico. O primeiro deles será en...