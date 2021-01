Esporte Mundial joga finais da Copa do Brasil para domingos em fevereiro e março Última rodada do Campeonato Brasileiro está prevista para o dia 24 de fevereiro, o que significa que a Copa do Brasil será decidida somente após o fim da competição

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou no sábado (30) à noite uma mudança nas datas das finais da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, antes previstas para os dias 11 (quinta-feira) e 17 (quarta-feira) de fevereiro. Os jogos agora serão realizados em 28 de fevereiro e 7 de março, dois domingos, às 16h. O primeiro na Arena do Grêmio, o seguinte no Allianz P...