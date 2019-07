Esporte Mundial Feminino acaba neste domingo com recorde de audiência

O Mundial Feminino chega ao fim neste domingo (7) com a decisão entre Estados Unidos e Holanda, às 12 horas (de Brasília), e motivos de sobra para celebração. A competição na França foi um sucesso de audiência e visibilidade em todo o mundo, quebrando marcas e superando importantes jogos do masculino. O público brasileiro demonstrou grande interesse pela disputa, me...