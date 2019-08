Esporte Mundial de basquete na China sofre com desfalques e vê Estados Unidos ameaçados

O mercado agitado de transferências da NBA vai impactar diretamente na disputa do Mundial de Basquete. Sem um grande favorito ao título por conta do desmanche do Golden State Warriors, alguns dos principais nomes da modalidade pediram dispensa para treinar com os novos companheiros e se preparar para a temporada 2019/2020 e vão desfalcar as suas seleções na competição. ...