Esporte Mundial da França é esperança para valorização do futebol feminino Apesar do crescimento na modalidade feminina, a esperança de torcedoras brasileiras é de que o esporte evolua mais rápido, sobretudo no Brasil

Apesar do crescimento na modalidade feminina, a esperança de torcedoras brasileiras é de que o esporte evolua mais rápido, sobretudo no Brasil.“Precisamos quebrar o estereótipo de que futebol é coisa de homem e que o futebol feminino não é coisa séria. Parece bobo, mas é um preconceito consolidado ainda. As pessoas precisam desconstruir esse machismo dentro delas”, opinou...