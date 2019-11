Esporte Multidão toma conta do centro do Rio à espera do Flamengo Entorno da Igreja da Candelária já está tomado de fãs rubro-negros, quer gritam o nome do clube e dançam ao ritmo de samba

Uma multidão de torcedores do Flamengo já toma conta das ruas do centro do Rio de Janeiro à espera do time campeão da Libertadores, que desfilará em carro aberto. O entorno da Igreja da Candelária já está tomado de fãs rubro-negros, quer gritam o nome do clube e dançam ao ritmo de samba. Os amigos Raynara Souza, Bradock Silva e Anna Beatriz Lisboa vieram cedo de Jac...