Esporte Mulher de Jean diz que estuda denunciar o goleiro pela Lei Maria da Penha Jean foi preso pela polícia norte-americana na última quarta-feira (18), após agredir Milena no hotel Marriot Fairfield, em Orlando, na Flórida

Milena Bemfica, mulher do goleiro Jean, do São Paulo, se pronunciou em seu Instagram neste sábado (21) a respeito de que atitude vai tomar quanto à agressão que sofreu do marido em Orlando, nos Estados Unidos. Ela diz que estuda denunciar Jean pela Lei Maria da Penha. Jean foi preso pela polícia norte-americana na última quarta-feira (18), após agredir Milena no hotel Marriot Fairfield, em Orlando, na Flórida. De acordo com o boletim de oco...