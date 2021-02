Esporte ‘Muito necessário’, diz presidente do Atlético-GO sobre clube ter escalado Jean contra o São Paulo Escalação quebrou cláusula de contrato e pode render multa de R$ 300 mil ao Dragão. Goleiro atuou contra o tricolor, clube que o emprestou ao Dragão

O Atlético-GO quebrou uma cláusula contratual para ter o goleiro Jean, no último domingo (31), na vitória de 2 a 1 sobre o São Paulo. O Dragão teria de pagar R$ 300 mil pelo rompimento do contrato com o clube paulista, que notificou o time goiano sobre a obrigatoriedade do pagamento. "Estamos negociando", disse o presidente do Atlético-GO, Adson Batista, na noite desta s...