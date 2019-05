Esporte Mudanças são cogitadas e até Michael pode perder vaga Claudinei Oliveira pode mexer na defesa, meio-campo e ataque do Goiás para duelo contra a Raposa, em Belo Horizonte

Pensando em melhores estratégias para vencer o Cruzeiro, Claudinei Oliveira deve promover alterações no time, que foi o mesmo nas duas primeiras rodadas. Michael, após ser vaiado no Serra Dourada pela torcida na partida contra o São Paulo, pode ficar no banco de reservas. Renatinho seria a provável opção para iniciar a partida, mas o treinador não garantiu quem será o tit...