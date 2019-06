Esporte Mudanças constantes não resolvem jejum no ataque do Vila Nova Nas seis partidas que o Tigre disputou até o momento, na competição, oito atletas de ofício do setor ofensivo atuaram

Não foi por falta de mexidas realizadas pelo técnico Eduardo Baptista que o ataque do Vila Nova ainda não marcou gols nesta Série B do Brasileiro. Nas seis partidas que o Tigre disputou até o momento, na competição, oito atletas de ofício do setor ofensivo atuaram. Em todos os jogos, ao menos duas substituições feitas pelo técnico alteraram o quadro de atacantes. D...