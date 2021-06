Esporte MPF vai investigar CBF e patrocinadores da Copa América por 'atos violadores' do direito à vida Os procuradores alegam que a realização Copa América no país põe em risco a saúde dos trabalhadores, que estarão diretamente envolvidos na competição

O Ministério Público Federal decidiu realizar uma ação coordenada para investigar a CBF e os estados e municípios que vão abrigar a Copa América no Brasil. O SBT e a Disney (canais ESPN e Fox Sports), que vão transmitir as partidas, também serão objeto das ações, bem como as empresas que patrocinam o evento. São citadas Mastercard, Ambev, Latam, Semp TCL, Diageo, Kwai, B...