Esporte MPF aponta direcionamento em licitação para autódromo no Rio A justificativa é de que o processo foi direcionado para uma empresa específica, a Rio Motorsports Holding S.A., única a apresentar proposta e a vencer a licitação em maio

Para o Ministério Público Federal, a licitação para a contratação da empresa responsável pela construção do novo autódromo do Rio, que poderá vir a receber a Fórmula 1 no futuro, foi irregular. A justificativa é de que o processo foi direcionado para uma empresa específica, a Rio Motorsports Holding S.A., única a apresentar proposta e a vencer a licitação em maio. ...