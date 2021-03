Esporte MP-SP recomenda suspensão de partidas de futebol no estado Órgão também fez recomendação pela suspensão de atividades religiosas coletivas

O procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), recomendou ao governador do estado, João Doria (PSDB), a suspensão de eventos esportivos, inclusive partidas de futebol, durante a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva do plano de controle da pandemia da covid-19. Sarubbo também fez re...