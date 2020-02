Esporte MP-GO recomenda que estádios de Jaraguá, Goianésia e Catalão não recebam jogos Entidade cobra que espaços tenham laudos de engenharia conclusivos para sediar partidas de futebol. Documento foi assinado na sexta-feira (21)

O Ministério Público de Goiás (MP-GO), por meio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos (GFUT), recomendou à Federação Goiana de Futebol (FGF) que não sejam disputadas partidas no Goianão 2020 nos estádios Genervino da Fonseca (em Catalão, casa do Crac), Amintas de Freitas (em Jaraguá) e Valdeir José de Oliveira (Goianésia) até que sejam apresentados laudos conc...