Esporte MP do Rio recusa acordo e vai denunciar oito por incêndio no Ninho do Urubu Indiciados vão responder por incêndio culposo (sem intenção), com o resultado de dez homicídios culposos e três lesões corporais culposas

Oito pessoas vão ser denunciadas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) pelo incêndio no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, na zona oeste do Rio, que ocorreu em 8 de fevereiro de 2019 e causou a morte de dez atletas das categorias de base, além de ferir outros três. Segundo o MP-RJ divulgou nesta segunda-feira, as oito pessoa...