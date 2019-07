Esporte MP do Rio abre investigação para apurar licitação de autódromo em Deodoro Caso está sendo apurado por órgão responsável por examinar crimes contra a administração pública, ordem tributária e lavagem de capitais

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abriu investigação para apurar possível direcionamento no edital que definiu a Rio Motorsports Holding S.A como responsável pela construção do novo autódromo do Rio. A empresa foi a única a apresentar proposta e acabou sendo aprovada no mesmo dia da concorrência, realizada em 20 de maio pela Prefeitura do Rio.Nesta terça-...