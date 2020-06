Esporte MP cobra Ferj sobre descumprimento de protocolo médico no jogo do Flamengo Ministério também questiona se a Ferj realizou de última hora alguma mudança no protocolo prévio de segurança em comparação ao documento finalizado no dia 12

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) encaminhou nesta sexta-feira (19) um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para pedir esclarecimentos sobre um possível descumprimento do protocolo médico de prevenção ao novo coronavírus na partida de quinta-feira, entre Flamengo e Bangu, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O questionamento p...