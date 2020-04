A indefinição sobre quando as competições esportivas poderão ser retomadas por conta da pandemia do novo coronavírus causou nesta quarta-feira (29) uma decisão inusitada para a MotoGP. Depois de seguidos adiamentos, a FIM (Federação Internacional de Motociclismo, na sigla em inglês) e a Dorna, empresa promotora da categoria, anunciaram de uma vez só o cancelamento de três etapas da temporada de 2020: Alemanha, Holanda e Finlândia.

A corrida na Alemanha, no circuito de Sachsenring, estava previsto para 21 de junho, com a prova em Assen, na Holanda, agendada para o domingo seguinte. A prova da Finlândia, em KymiRing, por sua vez, debutaria no Mundial em 12 de julho.

"É com muita tristeza que anunciamos o cancelamento desses três importantes GPs no calendário da MotoGP", disse Carmelo Ezpeleta, diretor-executivo da Dorna. "O GP da Alemanha é disputado é uma pista verdadeiramente única, com uma história incrível, e o KymiRing é uma empolgante nova praça que deveria acolher as corridas de moto de volta à Finlândia pela primeira vez desde 1982. O icônico Assen tinha a honra única de ser a única praça a receber uma etapa do Mundial de Motovelocidade todos os anos, ininterruptamente, desde que o campeonato começou, em 1949", lembrou.

Carmelo Ezpeleta completa a nota oficial agradecendo a compreensão de todos os envolvidos. "Em nome da Dorna, eu gostaria de agradecer todos os fãs pela compreensão e paciência enquanto esperamos a melhora da situação. Nós estamos muito ansiosos para voltar à Sachsenring e Assen em 2021 e também esperamos a estreia do KymiRing na próxima temporada", finalizou.

Até agora, apenas a etapa do Catar, em 8 de março, tinha sido cancelada para a MotoGP. As provas de Tailândia, Austin (Estados Unidos), Argentina, Espanha, França, Itália e Catalunha já tinha sido adiadas pela FIM e pela Dorna.

O calendário da temporada de 2020 segue em aberto e a Dorna espera pela evolução da pandemia do novo coronavírus para poder reagendar as etapas.