Esporte MotoGP adia etapa da Holanda por coronavírus; temporada agora começa na Finlândia Inicialmente, a prova na Holanda seria a nona da temporada de 2020, mas o cronograma foi sofrendo modificações por conta da epidemia do novo coronavírus

O surto global do novo coronavírus, denominado covid-19, causou mais consequências na motovelocidade. Nesta quinta-feira (23), a Federação Internacional de Motociclismo (FIM, na sigla em francês) e a Dorna Sports, empresa organizadora da modalidade, anunciaram que a etapa da Holanda, no circuito de Assen, das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3, que aconteceria no dia 2...