Esporte Morte no autódromo: vítima Indy Muñoz era experiente Indy Muñoz andava desde criança, era instrutora de pilotagem e vinha de família de motociclistas

Indiana Muñoz era uma piloto de motos experiente. Praticamente nasceu nas pistas, foi instrutora de pilotagem, tinha domínio sobre mecânica, sabia como poucos pilotar no motocross, onde iniciou carreira, e na motovelocidade, modalidade que disputava neste domingo (15), quando foi vítima de acidente fatal, no início da tarde, no autódromo de Goiânia, na abertura do Goi...