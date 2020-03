Esporte Morte de Indy Muñoz não causa mudança em provas Após duas mortes no mesmo trecho do autódromo, entidades descartam alterações nas provas

A Federação Goiana de Motociclismo (FGM) não pretende fazer qualquer mudança em traçado ou regulamento após a morte da piloto Indiana Muñoz, de 29 anos, no domingo (15), no autódromo de Goiânia, durante a 1ª etapa da temporada 2020 do Goiás Superbike. Não estão em análise alterações no local da prova ou em relação a limite de velocidade e regulamento. A dominicana co...