Esporte Morte de árbitro na Bolívia reacende polêmica sobre partidas em altas altitudes

A morte do árbitro Víctor Hugo Hurtado na Bolívia, de 32 anos, no último final de semana, volta a levantar a polêmica sobre partidas realizadas em altas altitudes. No domingo, o juiz sofreu um mal súbito no segundo tempo da partida entre Always Ready e Oriente Petrolero pela primeira divisão local. Ele chegou a receber atendimento em campo e foi levado para um hospital e...