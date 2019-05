Esporte Morrinhos recebe estreia de sete categorias do Brasileiro de Motocross 2019 Motódromo na cidade goiana, a 130 quilômetros da capital, sediou, no fim de semana, a competição nacional

Cerca de nove mil pessoas acompanharam no Motódromo do Setor Darcy Chaves, em Morrinhos, a 130 quilômetros de Goiânia, o fim de semana de etapas do Brasileiro de Motocross. Sete categorias (MX3, 65cc, MX2, MX2JR, MX1, MXJR e MRF) estrearam na competição nacional na temporada, que teve, na cidade goiana, sua 2ª etapa. Na MX3, Roosevelt Assunção, que retornou ao cen...