Esporte Morrinhos goleia Aparecida e lidera Divisão de Acesso Tricolor dos Pomares confirma favoritismo e bate lanterna Aparecida para assumir a 1ª colocação na tabela

O Morrinhos goleou o Aparecida, por 3 a 0 e assumiu a liderança isolada da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, na noite desta quinta-feira (14), no Estádio Aníbal Batista de Toledo. Com o resultado, o Tricolor dos Pomares chegou aos 10 pontos e superou o Goiânia, que fica na vice-liderança com oito pontos. Os gols da vitória do Morrinhos foram marcados por Ro...