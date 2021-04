Esporte Morre Ruth, campeã mundial de basquete, vítima da Covid-19 Ex-pivô foi campeã mundial com o Brasil em 1994, integrando uma das mais importantes equipes da história do basquete brasileiro

Após mais de duas semanas internada com Covid-19, a ex-pivô da seleção brasileira de basquete Ruth Roberta de Souza morreu nesta terça-feira (13), aos 52 anos. Conhecida como Rutão, ela foi campeã mundial com o Brasil em 1994, integrando uma das mais importantes equipes da história do basquete brasileiro. Também participou do Pan-Americano de Havana (Cuba), em 199...