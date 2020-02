Esporte Morre Rui Chapéu, baiano lenda da sinuca, aos 79 anos A informação a respeito do falecimento foi publicada nas redes sociais do jogador e a causa da morte ainda não foi divulgada

Lenda da sinuca brasileira, Rui Chapéu morreu neste sábado, aos 79 anos. O baiano ficou famoso pela parceria formada com o narrador Luciano do Valle no programa Show do Esporte, da TV Bandeirantes, nos anos 1980. A informação a respeito do falecimento foi publicada nas redes sociais do jogador. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório será realizado n...