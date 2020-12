Esporte Morre Renê Weber, ex-técnico de Vila Nova e Anapolina, vítima de Covid-19

Renê Weber, ex-técnico de Vila Nova e Anapolina, morreu aos 59 anos, nesta quarta-feira (16), vítima de Covid-19. O treinador, cujo último trabalho foi como auxiliar na comissão técnica de Paulo Autuori no Botafogo, estava internado desde o início do mês na UTI de um hospital em Copacabana, no Rio. Em Goiás, Renê Weber passou pelo Vila Nova em 2008 e pela Anapol...