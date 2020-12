Esporte Morre Paolo Rossi, algoz do Brasil em 1982 Italiano, autor dos três gols de sua seleção na tragédia do Sarriá, morreu aos 64 anos

Paolo Rossi, artilheiro da Copa do Mundo de 1982, morreu nesta quarta-feira (9), aos 64 anos. Não foi divulgada a causa da morte. Atacante que passou por Juventus e Milan, ele fez história com os seis gols na campanha do título da Itália no Mundial da Espanha. Três deles eliminaram a seleção brasileira de Telê Santana no estádio do Sarriá, em Barcelona.Também em 1982, recebeu a...