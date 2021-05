Esporte Morre o locutor de rádio e TV Januário de Oliveira, aos 81 anos Ex-narrador sofreu uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia em um hospital particular em Natal, Rio Grande do Norte

Morreu nesta segunda (31) o locutor de rádio e TV Januário de Oliveira, aos 81 anos. Ele sofreu uma parada cardíaca enquanto tratava um quadro de pneumonia em um hospital particular do Natal, no Rio Grande do Norte. Gaúcho, nascido na cidade de Alegrete, criou bordões famosos, como "tá lá um corpo estendido no chão", utilizado quando um jogador se machucava e fica...