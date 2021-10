Esporte Morre Miguel de Oliveira, segundo brasileiro campeão mundial de boxe Miguel morreu em decorrência de um câncer no pâncreas

Morreu nesta sexta-feira (15), em São Paulo, Miguel de Oliveira, 74, pugilista campeão mundial dos médios-ligeiros, em decorrência de um câncer no pâncreas. Ele foi o segundo brasileiro a conquistar um título mundial de boxe -Eder Jofre foi o pioneiro. Ao contrário de Eder, a aventura de Oliveira no boxe não começou na infância. O primeiro contato com a modalidade aconte...