Esporte Morre, em Goiânia, ex-presidente dos Paralímpicos do Futuro Tarsis Melo faleceu, nesta terça-feira, após complicações causadas pela Covid-19

Morreu, na madrugada desta terça-feira (29), o ex-presidente da Associação Paralímpicos do Futuro (Apaf), Tarsis Melo, aos 63 anos, em Goiânia. Ele estava hospitalizado há mais de 30 dias por problemas renais e no fígado e faleceu, na UTI do Hospital Encore, durante um procedimento de hemodiálise. Durante a internação, o ex-dirigente foi contaminado pelo novo coronavírus...