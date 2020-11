Esporte Morre Diego Maradona, aos 60 anos Segundo o jornal argentino Clarín, ex-jogador sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre, na Argentina

Morreu nesta quarta-feira (25) Diego Armando Maradona, aos 60 anos. A informação foi confirmada por seu advogado. Campeão da Copa do Mundo de 1986 com a seleção do país, foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Segundo o jornal Clarín, Maradona teve uma parada cardiorrespiratória em casa, em Tigre, na região de Buenos Aires, onde estava desde ...