Esporte Morre Arnaldo Rabelo, ex-dirigente do Goiânia, aos 67 anos Família informou que ex-dirigente teve complicações de um acidente vascular cerebral (AVC) e um enfarte

O empresário, conselheiro e ex-diretor do Goiânia, Arnaldo Rabelo, morreu nesta quarta-feira (6), aos 67anos, no Hospital Santa Mônica, após se sentir mal no início da noite de terça-feira (5), quando ainda estava na empresa dele, em Goiânia. Após reclamar de dores no corpo, Arnaldo Rabelo foi encaminhado ao hospital e não resistiu. Um dos filhos dele, Paulo Roberto, i...