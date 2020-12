Esporte Morre aos 95 anos Massao Shinohara, um dos maiores judocas brasileiros Em 2017 a Confederação Brasileira de Judô outorgou ao sensei Massao o 10º Dan, maior graduação possível na modalidade

Faleceu, na manhã deste sábado (05), em São Paulo, Massao Shinohara, aos 95 anos de idade. Sensei Massao foi um dos maiores mestres do judô do Brasil. Em 2017 a Confederação Brasileira de Judô outorgou ao sensei Massao o 10º Dan, maior graduação possível na modalidade. Ele ainda é o único judoca no Brasil a receber tal honraria, o que demonstra o tamanho de sua co...