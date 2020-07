Esporte Morre, aos 81 anos, o ex-goleiro Ronaldão, campeão por Atlético-GO e Vila Nova Ronaldão, como era conhecido, tem história em solo goiano como goleiro, ferroviário e funcionário da recreação da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB)

Ex-goleiro do Atlético-GO, Vila Nova e do Ferroviário, nos anos 60 e 70, Ronaldo Antônio morreu na tarde desta segunda-feira (6), às 14h38, na sua casa, no Setor Norte Ferroviário. Ronaldão, como era conhecido, lutava contra um câncer (tumor no reto) e outros problemas de saúde há cerca de um ano. Mesmo com tantas dificuldades, ele manteve o humor que o caracterizou durant...