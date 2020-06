Esporte Morre, aos 62 anos, Marinho, vice-campeão brasileiro com o Bangu Ex-jogador estava internado em hospital de Belo Horizonte com infecção no pâncreas

Vice-campeão brasileiro de 1985 pelo Bangu, o ex-jogador Marinho morreu nesta segunda-feira (15), em Belo Horizonte, após dias internado em um hospital com infecção no pâncreas. O ex-ponta mineiro foi revelado pelo Atlético Mineiro e passou por outros clubes, como Botafogo. Marinho foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 1985, ano em que disputou a fina...