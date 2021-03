Esporte Morre, aos 50 anos, o judoca e treinador Joseph Guilherme Atleta integrou a seleção olímpica de judô e é um dos principais nomes do esporte goiano

O judoca e sensei Joseph Guilherme morreu nesta sexta-feira (12), aos 50 anos, vítima de um câncer no estômago. O atleta integrou a seleção olímpica de judô, foi treinador e um dos principais nomes do esporte goiano. Joseph Guilherme lutava, há cerca de dois anos, contra um câncer no estômago. Passou por todos os processos de tratamento e se recuperou, mas a doen...