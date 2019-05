Esporte Mordido, Tigre quer aproveitar instabilidade do Leão baiano Após tropeço na estreia, Vila Nova mantém estrutura para enfrentar o Vitória, que não vence há três meses

Após ver uma vitória escapar pelos dedos na rodada de abertura da Série B - empate em 1 a 1 com o Paraná - o Vila Nova busca neste sábado (4), em Salvador, o seu primeiro triunfo na competição. Às 16h30, o Tigre enfrenta o Vitória, no Barradão, e tenta pontuar para se recuperar do tropeço na estreia. Se o time colorado vive um momento de desconfiança, a equipe mandante...