Esporte Montevidéu vai receber as finais de Libertadores e Sul-Americana deste ano A capital uruguaia não estava entre as candidatas para receber a Libertadores, que será em 20 de novembro

Montevidéu será a sede das finais da Libertadores e da Copa Sul-Americana deste ano. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira (13) em reunião do conselho da Conmebol (a confederação de futebol da América do Sul). Pela explicação divulgada pela entidade, a escolha aconteceu porque o Uruguai estará em uma boa condição sanitária no final de 2021, com alta taxa da pop...