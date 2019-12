Esporte Monterrey vence Al-Sadd e encara Liverpool na semifinal do Mundial Em sua quarta participação no Mundial, o Monterrey só havia se classificado uma vez às semifinais em 2012, quando foi o terceiro colocado

O Monterrey será o adversário do Liverpool nas semifinais do Mundial de Clubes. Ainda que com mais dificuldades do que a sua superioridade técnica indicava, derrotou o Al-Sadd por 3 a 2, neste sábado, em Doha, no Jassin Bin Hamad Stadium, se garantindo no confronto com o vencedor da Liga dos Campeões da Europa. Em sua quarta participação no Mundial, o Monterrey s...