Esporte Monteiro vence mais uma no quali e fica a uma vitória da chave de Roland Garros

Thiago Monteiro ficou mais perto de garantir sua vaga na chave principal de Roland Garros nesta quarta-feira. O tenista número 1 do Brasil derrotou o francês Antoine Cornut Chauvinc por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/3, em duas horas de jogo, em Paris. Com duas vitórias no qualifying, ele só precisa de mais um triunfo para disputar a chave do Grand Slam francês. "Foi um jog...