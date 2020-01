Esporte ‘Montamos um time para ser campeão’, diz diretor do Goiânia Galo apresentou dois novos reforços nesta quinta-feira (2) e quer, ainda nesta semana, fechar o elenco para disputa do Campeonato Goiano

O Goiânia pretende, nesta semana, fechar o elenco para disputa do Goianão 2020. Nesta quinta-feira (2), o clube apresentou dois novos jogadores, que já iniciaram treinos com o grupo alvinegro. O zagueiro Lucas Lucena e o meia-atacante Vinícius Ribeiro farão parte do plantel do Galo no Estadual. De acordo com o diretor de futebol do Goiânia, Alexandre Godói, mais três...