Moisés confirma negociação com Vila Nova, mas não vê acerto próximo

O atacante Moisés confirmou nesta segunda-feira (20) que negocia com o Vila Nova seu retorno ao Tigre. O jogador de 32 anos não renovou seu contrato com a Aparecidense, equipe que defendeu no Campeonato Goiano 2019, e está sem clube. Apesar da negociação estar avançada, ele não vê o acerto próximo. “Não posso falar ainda sobre isso, mas é verdade (está negociando com o ...